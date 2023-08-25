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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحالف يوازى مجموعة العشر الكبار

خبير: انضمام مصر لـ بريكس يقوى الاقتصاد ويوفر تكنولوجيا حديثة للصناعة

البريكس
البريكس

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن انضمام مصر لاتحاد دول بريكس له عدة فوائد لا سيما تكتل لديه القوة والقدرة الاقتصادية الكبيرة يمتلك ٣١.٥ بالمئة من الاقتصاد العالمي ويمتلك ٤.٢ تريليون دولار قيمة الاحتياطي  النقدي المتاح  لدى الدول  الأعضاء الأساسية وهي دول بريكس الـ ٥.


وأكد السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار المذاع على فضائية الدي أم سي أن هذا التحالف الاقتصادي لديه القدرة الاقتصادية بحجم التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء جاء بمرحلة نمو اقتصادية خلال السنوات الماضية أكثر من ٦٣% وبالتالي مصر أمام تحالف قوي يعادل اكثر من مجموعة السبع الكبار وبعد انضمام الدول الجديدة منها مصر والإمارات وتركيا وإثيوبيا والأرجنتين وإيران وهذا التحالف يوازى مجموعة العشر الكبار.

جلب الاستثمارات الأجنبية من قبل دول التحالف

وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انضمام مصر لهذا التحالف الاقتصادي له عدة فوائد مهمة جدا في الدولة المصرية واهمها جلب الاستثمارات الأجنبية من قبل دول التحالف لاسيما في عدة قطاعات منها قطاع الصناعة و قطاعات والاتصالات الرقمنة وبالتالي سوف تستفيد مصر من توفير تكنولوجيا حديثة من زيادة معدلات الإنتاج داخل الدولة المصرية مما يساعد على  زيادة الصادرات وتحسين معدلات التشغيل داخل الدولة المصرية.

ووجود مصر في هذا التحالف القوي سيعيد بناء مصر بشكل افضل وسوف تكون لدي مصر القوي الإقتصادية  والإقليمية، فالصين ترتوي من مبادرة الحزام والطريق والتي تريد بها الصين أن تحيي طرق التجارة القديمة الخاصة بها وزيادة حجم التجارة وسوف تكون مصر دور فعال في هذه المبادرات وما نملكه من قناة السويس سوف تكون نقطة ارتكاز لهذا الانضمام القوي.

مدير مركز القاهرة البريكس القدرة الإقتصادية الكبيرة التبادل التجاري مرحلة نمو أقتصادية قناة السويس مصر تركيا

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