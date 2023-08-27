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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة طريقه كيك جوز الهند  بالكراميل (البولونديز).
 

المقادير

• كوب من الزبدة الطرية غير المملحة

• كوب ونصف الكوب من السكر الأسمر

• رشة فانيلا

• 4 بيضات

• كوبان ونصف الكوب من الدقيق

• ملعقة صغيرة من الباكينغ صودا

• نصف كوب من صلصة الكاراميل

• نصف كوب من برش جوز الهند

• نصف كوب من اللوز المسلوق والمقشر للزينة

 

صلصة الكاراميل السريعة

• نصف كوب من السكر

• نصف كوب من الكريما الطازجة

• ملعقة صغيرة من الزبدة

 

الطريقة

 

يحمى الفرن

تدهن الصينية بالزبدة وتغطى بورق الألمنيوم.

يدهن بعدها ورق الألمنيوم بالزبدة.

يخلط السكر مع الزبدة في وعاء ويخلط الاثنان معاً بواسطة الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج ناعم.

يخفق اليبض بواسطة الشوكة في وعاء صغير.

يضاف البيض مع الفانيلا إلى مزيج الزبدة ويحرك الكل جيداً.

يخلط الدقيق مع الباكينغ صودا وبرش جوز الهند والملح في وعاء منفصل. يضاف هذا الخليط إلى مزيج البيض ويحرك الاثنان معاً للحصولعلى مزيج متجانس.

يسكب الكاراميل بواسطة الملعقة فوق سطح هذا المزيج.

تحرك الكراميل قليلاً بواسطة طرف سكين من دون وصول السكين إلى أعماق الصينية

يرش المزيد من برش جوز الهند واللوز المسلوق والمقشر فوق الصلصة.

تخبز البلونديز لمدة 25 إلى 30 دقيقة في الفرن أو حتى يحمرّ سطحها قليلاً ويبقى وسطها طرياً قليلاً.

ملحوظة

يجب عدم الإفراط في خبز البلونديز لأن هذا يجعلها جافة. تترك البلونديز جانباً لمدة 30 دقيقة حتى تبرد، ثم ترفع من الصينية. تقطع البلونديز إلى مربعات أو مثلثات وتقدم.

 

 

تحضير صلصة الكاراميل السريعة

يسخن السكر حتى يصبح ذهبي اللون. تضاف إليها الكريما الطازجة وتخلط معه. تضاف من ثم الزبدة ويحرك المزيج للحصول على صلصة متجانسة.

هشام ماجد كيك جوز الهند ملعقة صغيرة

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