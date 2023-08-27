هل يسبب الموز الإصابة بالشيخوخة؟.. البحوث الزراعية تكشف مفاجأة.. فيديو

نفى الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تسبب الموز "أبو نقاط سوداء" في الإصابة بالشيخوخة، مؤكدا: "هذا الكلام فارغ".

وقال الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الموز يكمل نموه في الثلاجات"، موضحا: "نأخذ الموز أخضر في مرحلة معنية وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجات".

وأضاف: "الموز يبدأ يصفر تدريجيا خلال تواجده في الثلاجات حتى يكتمل نموه"، مشيرا: "آخر مرحلة لنمو الموز هي مرحلة وجود نقاط سوداء لأنه في هذه الحالة يكون سكره زاد ووصل لمرحلة النضج الأخيرة".

وتابع الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية،: "هذا يحدث في كل الأنواع سواء المستوردة أو المحلية"، مؤكدا: "النقاط السوداء هي آخر مرحلة من مراحل نضج الموز وهذا طبيعي جدا لا يسبب شيخوخة".