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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل يسبب الموز الإصابة بالشيخوخة؟.. البحوث الزراعية تكشف مفاجأة.. فيديو

الموز
الموز

نفى الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تسبب الموز "أبو نقاط سوداء" في الإصابة بالشيخوخة، مؤكدا: "هذا الكلام فارغ".

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وقال الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الموز يكمل نموه في الثلاجات"، موضحا: "نأخذ الموز أخضر في مرحلة معنية وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجات".

 

وأضاف: "الموز يبدأ يصفر تدريجيا خلال تواجده في الثلاجات حتى يكتمل نموه"، مشيرا: "آخر مرحلة لنمو الموز هي مرحلة وجود نقاط سوداء لأنه في هذه الحالة يكون سكره زاد ووصل لمرحلة النضج الأخيرة".

 

وتابع الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية،: "هذا يحدث في كل الأنواع سواء المستوردة أو المحلية"، مؤكدا: "النقاط السوداء هي آخر مرحلة من مراحل نضج الموز وهذا طبيعي جدا لا يسبب شيخوخة".

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