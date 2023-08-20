فوائد مذهلة لتناول الموز في هذا التوقيت .. تعرف عليها

الموز من الفواكه المحببة للكبار والصغار ويحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم.

العديد من الدراسات اكدت ان تناول الموز قبل النوم مفيد جدا للصحة ، ويساعد على فقدان الوزن لاحتوائه على نسبة ألياف عالية وتعطي إحساس بالشبع مما يقلل الرغبة في تناول الطعام .

نرصد في هذا التقرير فوائد الموز قبل النوم حسب موقع hastybake.



فوائد الموز قبل النوم



يساعد الموز في ضبط معدل ضغط الدم في جسم الإنسان.

ينصح الأطباء على مستوى العالم مرضى مرض السكري بتناول الموز قبل النوم وطوال اليوم نظرًا لأنه يساعد على ضبط السكر في جسم الإنسان كما أنه من الفواكه التي تتميز بطعم رائع ونسبة السكر بها منخفضة مما تجعلها لا تؤثر على مرضى السكري أو تسبب لهم أية أضرار.

- يساعد الموز على تعزيز الجهاز الهضمي ويجعله يعمل بشكل جيد دون التأثير السلبي عليه.



أثبت العديد من الدراسات الطبية المختلفة من جميع دول العالم أن تناول الموز قبل النوم يساعد على نوم مريح لما يحتويه من عناصر عديدة تساعد على الهضم

الحماية من الأرق والحصول على نوم عميق ليلًا، وبالتالي تسهيل الاستيقاظ صباحًا.

تحفيز إنتاج بعض الهرمونات التي تساعد على النوم بعمق، مثل: هرموني السيروتونين ، والميلاتونين

من فوائد الموز قبل النوم أنه يعمل على تحسين جودة النوم، وذلك بسبب احتوائه على نسب جيدة من المغنيسيوم



- يحتوي الموز على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على الهضم وتساعد على نوم مريح وجيد.

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالسكريات مما تجعلك تستغني عن أكل الحلوى التي تحتوي على سعرات حرارية عالية حيث أن الموز لا يوجد به سعرات حرارية لذلك فهو يساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع وفعال ويساعد على محاربة السمنة.

- يحتوي الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم والماغنسيوم مما يساعد هذا على نوم مريح للغاية.

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على بناء العضلات والحماية من هشاشة العظام.

يحمي من الإصابة بقرحة المعدة.

يساعد في تحسين وتسهيل الهضم.

الموز خالي من الكولسترول لذا هو مفيد لصحة القلب.

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض السرطانية.

يحمي من السكتات القلبية حيث يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يحمي من مشاكل الأوعية الدموية.

يحمي من تهيج القولون ويساعد على حماية جدار المعدة من الحموضة.

فوائد الموز قبل النوم



- يحتوي الموز على أحماض مختلفة منها التربتوفان و الميلاتونين وهما أحماض سريعة وفعالة تساعد على سرعة النوم.



قد يساعد تناول الموز قبل النوم على تزويد الجسم بجرعة جيدة من البوتاسيوم، وهو أحد المعادن التي قد تساعد على منع تشنج الساق والعضلات بشكل عام أثناء النوم، مما يساعد على استرخاء العضلات والحصول على نوم جيد.