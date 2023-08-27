رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح: الانفلونزا الآن أخطر من كورونا

قال أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن المتحور الجديد "Eg5" لفيروس كورونا مثير للاهتمام ولكن ليس مثيرا لقلق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنه من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة، بسبب تشابهها الكبير، مضيفصا أن الأنفلونزا العادية مختلفة عن كورونا بتحوراتها المختلفة، حيث أن البرد يؤدي للصداع والرشح ولكن لا يؤدي لآلام عظمية.



وواصل:"كورونا أقرب للبرد ويمارس أعراض الانفلونزا، وأرى ان الانفلونزا الآن أخطر من كورونا".