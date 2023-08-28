الست ماتت .. القبض على سائق صدم سيدة بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره من أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بوالدتها حال سيرها بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة دمياط والتسبب فى وفاتها وفر هارباً .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها والدة الشاكية (ربة منزل) بها إصابات متفرقة بالجسم إثر إدعاء حادث وتوفيت على إثرها، وبإجراء التحريات تبين إصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتم ضبط السيارة وقائدها (سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) وبسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد منه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.