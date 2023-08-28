زعموا قدرتهم على توظيف الشباب.. سقوط 3 نصابين في قبضة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالغربية) لقيامه بالنصب والإحتيال على (أحد المواطنين – مقيم بالغربية) والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجلته فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والإحتيال على (شخصين - مقيمان بمحافظة الغربية) والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير الأول ونجل الثانى وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

و ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والإحتيال على (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .