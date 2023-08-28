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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 أشخاص يقتلون عاملا ضربا بالعصا والشوم في سوهاج| تفاصيل

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح قطعى وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله " ، وبسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية) إتهمت كلٍ من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة . 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (سلاح أبيض - 2 عصا شوم) ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام امن سوهاج سلاح ابيض شرطة جهينة قطاع الأمن العام

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