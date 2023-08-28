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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الواد خرج ومرجعش.. تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد بائع خردة بالإسكندرية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته.

 بالفحص وبإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بإستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه .

كما أرشد عن مكان الجثة ، والآداة المستخدمة فـى الواقعة، وأضاف ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لـ(شخصين - لهما معلومات جنائية "سيئ النية") تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية المجني عليه امن الاسكندرية بائع متجول شرطة مينا البصل

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