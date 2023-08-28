الواد خرج ومرجعش.. تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد بائع خردة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بإستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه .

كما أرشد عن مكان الجثة ، والآداة المستخدمة فـى الواقعة، وأضاف ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لـ(شخصين - لهما معلومات جنائية "سيئ النية") تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.