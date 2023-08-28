تأخير عشرات الرحلات في بريطانيا بسبب عطل تقني كبير

أدى عطل تقني في أنظمة المراقبة الجوية بالمملكة المتحدة، في تأخير عشرات الرحلات في بريطانيا.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ضربت مشكلة فنية أنظمة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، وحذرت شركات الطيران من تأخير الرحلات الجوية.

وقالت خدمات الحركة الجوية الوطنية البريطانية إنها تواجه "مشكلات فنية"، موضحة أنها طبقت قيودا على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة.

وأضافت أن المهندسين يعملون على العثور على الخلل وإصلاحه، مقدمة الاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر.

ولم يقدموا أي معلومات إضافية حول سبب المشكلة أو المدة التي سيستغرقها إصلاحها.