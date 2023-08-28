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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور جديد بين الصين وأمريكا لحل القضايا التجارية

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن بكين وواشنطن اتفقتا على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إطلاق حوار معلوماتي بشأن إنفاذ ضوابط التصدير وتشكيل مجموعة عمل رسمية جديدة بشأن القضايا التجارية، مما يتيح لبكين منتدى محتملا للتعبير عن مخاوفها.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إنه بعد اجتماعات مع نظيرها الصيني وانج وينتاو، فإن التبادل سيوفر "منصة لتقليل سوء الفهم لسياسات الأمن القومي الأمريكي"، مضيفة: "نحن لا نتنازل أو نتفاوض بشأن مسائل الأمن القومي". فترة."

ولفتت إلى أن الاجتماع الشخصي الأول لتبادل معلومات مراقبة الصادرات سيعقد على مستوى السكرتير المساعد بوزارة التجارة في بكين يوم الثلاثاء.

وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالشفافية فيما يتعلق بإستراتيجيتنا لإنفاذ الرقابة على الصادرات". 

وأكدت أنه "لإظهار مدى حقيقة ذلك، فإن الاجتماع الأول لتبادل المعلومات الجديد هذا سيعقد غدًا في بكين. نحن لا نضيع أي وقت."

وانتقدت الصين الجهود الأمريكية لمنع وصول بكين إلى أشباه الموصلات المتقدمة من خلال ضوابط التصدير، لكن ريموندو قال إن هذه ليست مفتوحة للنقاش.

الحكومة الأمريكية بكين واشنطن وزارة التجارة الامريكية حوار معلوماتي

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