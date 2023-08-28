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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية فى مجال "فحص جوازات السفر وكشف التزوير"

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة والقطاعات الأمنية المعنية دورة تدريبية فى مجال (فحص جوازات السفر وكشف التزوير) بمشاركة عدد (١٤٦) طالبة بكلية الشرطة.

شهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار 4 أيام تضمنت التدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة.

كما أشاد الجانب الأمريكى بقدرات الطالبات على إستيعاب برامج الدورة التدريبية والتى تنعكس مستقبلاً على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الذى يعتمد على التطور التكنولوجى وضرورة مواكبة المستجدات لمكافحة تلك الجرائم غير التقليدية

 وإختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات وتوزيع الهدايا التذكارية على القائمين على العملية التدريبية.​​

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.


 

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