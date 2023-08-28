متظلمهاش معاك.. نصيحة لكل مسلم لا يرى العلامات بعد صلاة الاستخارة

قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن كثير من الناس يتعاملون بأفكار مغلوطة عن صلاة الاستخارة.

وأضاف الطويل، في فيديو له، أن الكثير من الناس يصلي صلاة الاستخارة وينتظر ظهور علامات أمامه تتعلق بالأمر الذي يقدم عليه.

وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نفهم معنى صلاة الاستخارة ومعرفة المقصود منها، حتى يحسن التعامل معها، ولا يشعر الناس بالتعب والإرهاق وقت الحيرة في اختيار أمر ما في حياتهم.

وأكد أن صلاة الاستخارة، هي طلب الخير من الله، فيطلب العبد من ربه اختيار الخير له في عمل لا يعرف أين الخير فيه؟

وذكر أن النبي الكريم، علمنا صلاة الاستخارة إذا تعرض المسلم لأمر لا يعلم فيه الخير من عدمه، بأن يتوضئ ويصلي ركعتين لله، ويدعو بدعاء الاستخارة.



دعاء صلاة الاستخارة

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ : إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : ( اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) وَفِي رواية ( ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .