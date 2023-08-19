دعاء الاستخارة بدون صلاة.. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات

دعاء الاستخارة بدون صلاة .. في هذا الأمر الكثير يتساءل هل يجوز دعاء الاستخارة من غير وضوء أو صلاة ، دار الافتاء المصرية كان لها فتوى في هذا الأمر قالت فيها إنه يجوز قول دعاء الاستخارة دون صلاة، فقد ورد فيه أنه يجوز للمرأة الحائض أو لمن لم يجد لديه الوقت للقيام بصلاة الاستخارة فيكفي الوضوء وترديد دعاء الاستخارة بدون صلاة، ودعاء الاستخارة بدون صلاة يستحب تكرار بدأ المستخير فيه بالثناء على الله -سبحانه- وحمده، ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة على النبي هي الصلاة الإبراهيمية ثم دعاء الاستخارة بدون صلاة ، ولكن إذا كان بالصلاة فهذا يكون أفضل كما تقول سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضاً يصلح دعاء الاستخارة بدون صلاة لو كان الأمر فيه عجالة.

دعاء الاستخارة بدون صلاة

دعاء الاستخارة بدون صلاة اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك و أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر و لا أقدر و تعلم و لا أعلم و أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من ( و تسمي إسم من تريد الزواج منها ) خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري، فقدره لي و يسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم و إن كنت تعلم أن زواجي من و تقول اسم من تريد الزواج منها ) شر لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري فأصرفه عني وإصرفني عنه و قدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويمكن قراءة هذا الدعاء و الإكثار منه بدون صلاة لكن تفضل الصلاة لما لها من أجر و عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

دعاء الاستخارة بدون صلاة للحائض

دعاء الاستخارة بدون صلاة للحائض يجوز للمرأة الحائض عمل الاستخارة بدون صلاة، فبعض العلماء قالوا لها أن تقول دعاء الإستخارة وليس الصلاة، فحيض المرأة أو نفاسها لا يحجب الدعاء وطلب العون من الله لها وتدعو ربها أن ييسِّرَ لها الخير ويصرف عنها الشرَّ، وليس من شرطها أن ترى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل ولا تفعلي، بل من علامتها التيسير؛ فإذا أقدم الإنسان على ما استخار فيه ربه، فوجده مُيَسَّرًا، ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك، ورأى فيه عُسْرًا، فإنه ينصرف عنه. اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك و أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر و لا أقدر و تعلم و لا أعلم و أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من ( و تسمي إسم من تريد الزواج منها ) خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري، فقدره لي و يسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم و إن كنت تعلم أن زواجي من و تقول اسم من تريد الزواج منها ) شر لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري فأصرفه عني و إصرفني عنه و قدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويمكن قراءة هذا الدعاء و الإكثار منه بدون صلاة لكن تفضل الصلاة لما لها من أجر و عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

دعاء الاستخارة قبل النوم

دعاء الاستخارة قبل النوم كما يمكن للشخص أن يتعرض إلى بعض الظروف والأمور الطارئة التي تستدعيه إلى قراءة دعاء الاستخارة إذا منعه شيء عن صلاة الركعتين قبلهما فيجوز قول دعاء الاستخارة قبل النوم حيث قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار (إذا تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء) أي أن الدعاء فقط يكفي طالما هناك أي عذر أو سبب لأداء الصلاة سواء كان رجل أو امرأة عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ : إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : ( اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) وَفِي رواية ( ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

صلاة الاستخارة للزواج

صلاة الاستخارة للزواج بصلاة الاستخارة، يدعو فيها الله، ويسأله أن يهديه إلى القرار الذي فيه خَير له. أن يستمر في مشروع الزواج أو لا، وتأتي الاستخارة بمعنى سؤال الخير، أو الخِيرة في الأمر المطلوب، أو المُقبَل عليه ، ودعاء الاستخارة للخطوبة يستحب قبلها ركعتان يصليهم و يطلب العبد من الله فيهما أن يختار له الخير في أمر مُباح، أو مندوب حين تتعارض لديه الترجيحات بين أمرَين، ولا تكون الاستخارة في أمر مكروه، أو مُحرَّم، وهي سُنّة مُستَحبّة، وللمُستخير أن يُصلّي صلاة الاستخارة أكثر مرّة في أوقات مختلفة ودعاء الاستخارة للخطوبة «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ.، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ..اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) ، وَاجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ» الحديث.

دعاء الاستخارة والتيسير

دعاء الاستخارة والتيسير أولا النية للقيام بصلاة استخارة ثانيا توضأ كما للصلاة ثالثا صلّ ركعتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة اقرأ سورة الكافرون و في الركعة الثانية سورة الإخلاص و هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة و السلام رابعا بعد التسليم في نهاية الصلاة نتضرع إلى الله و نقوم برفع اليدين و نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، و خير صيغة للصلاة على الرسول هي الصيغة الموجودة في الجزء الأخير من التشهد و هي اللهم صلى على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم، و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، خامسا نقرأ دعاء الاستخارة ، سادسا الصلاة على سيدنا محمد في نهاية الدعاء سابعا كن على ثقة و يقين أن الله سوف يدلك على الخير و الصالح و هذا بالطبع مع الأخذ بالأسباب و التوكل على الله عز و جل ثامنا الدعاء قراءة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها بعد التشهد، ثم نقرأ دعاء الاستخارة للزواج من شخص معين أو دعاء الاستخارة في كل الأمور ونقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من (فلان أو فلانة ونذكر أسم الشخص) خير لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري، ونواصل مع صلاة الاستخارة للزواج من شخص معين.

حكم صلاة الاستخارة

صلاة الاستخارة حكمها سنة؛ لما أخرجه البُخَارِيُّ عَن جَابِر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمورِ كُلِّهَا، وحكمة مشروعيتها، تسليم العبد، الأمر، لله- تعالى-، واللجوء إليه- سبحانه- للجمع بين خيري الدنيا والآخرةسببها: تكون الاستخارة في الأمور التي لا يعلم العبد الصواب فيها فيستخير الله سبحانه وتعالى؛ لييسرها له كالزواج أو السفر أو العمل.