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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت مرعوب.. أكرم حسني يكشف عن تفاصيل مثيرة في فيلم العميل صفر

الفنان أكرم حسني
الفنان أكرم حسني

كشف الفنان أكرم حسني، عن تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بفيلمه الجديد "العميل صفر" والتي بسببها كان خائفا جدا بسبب قصة القرش المتواجد في شواطئ الغردقة، والذي قد تم اصطياده من قبل المصريين فيما بعد حادث التهام أحد السائحين الشهير خلال الأشهر القليلة. 

أكرم حسني يتحدث عن مشاهد في فيلمه الأخير "العميل صفر" 

وقال "حسني"، خلال لقاء مع قناة العربية، إنه كان يصور مشاهده في فيلم "العميل صفر" في الغردقة بعد ظهور القرش بأسبوع واحد فقط، "أنا كنت عامل فيها جريء جدا، بس كنت مرعوب بشكل مش طبيعي، وببص كل شوية يميني وشمالي، لغاية ما يقولوا أكشن أقعد أبص حواليا ومرعوب جدا من طلوع قرش عليا". 

وتابع أكرم حسني: "لو كان طلع قرش عليا كنت هقف عمودي وأبص له في عينيه، وأضربه في منطقة حساسة، ودي التعليمات اللي قرأتها على السوشيال ميديا، يعني إيه مش فاهم أبص للقرش في عينيه لو طلع عليا". 

وأردف، أنه يخاف من عمق البحر بشكل كبير، "فكرة أن مركب تغرق بيا أو نتوه في البحر دي مصيبة سودا طبعا بالنسبة ليا". 

وأعرب أكرم حسني عن سعادته بالعمل مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي شاركت معه في فيلمه الأخير، "عندها خفة دم غير طبيعية، وعاملة دور في الفيلم حلو جدا، والناس في السينما حبوه جدا وتفاعلوا معاها بشكل كبير، الناس كانت بتسقف مع مشاهد خاصة مع أسماء أبو اليزيد". 

وأشار إلى أنه يتعمد التواجد في بعض الحفلات في السينمات دون علم أحد لمعرفة رد فعل الجمهور مع الفيلم الأخير. 

اكرم حسني العميل صفر القرش فيلم العميل صفر قناة العربية أسماء أبو اليزيد

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