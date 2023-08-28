محافظة الإسماعيلية تصدر بيانا تفصيليا عن انهيار عقار المحطة الجديدة

تعرض عقار مكون من ٤ طوابق للانهيار، صباح اليوم الاثنين بشارع ثروت بمنطقة المحطة الجديدة حي أول مدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة ٣ أشخاص وإصابة أخر.

وفور وقوع الحادث، انتقل إلى محل الواقعة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة الموقف ميدانيًّا.

بالتوازي مع تواجد قوات الشرطة بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والحماية المدنية، والدفع بعدد ٦ سيارات إسعاف لموقع الحادث ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية لرفع الأنقاض.

كذلك تم إخطار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي للدفع بلجنة لمتابعة الحادث ميدانيًّا، ومدير عام مديرية الطرق والنقل للدفع بمجموعة عمل لمراجعة كافة المرافق بالمنطقة، وإخطار مدير عام مديرية الإسكان لعمل الفحص الهندسي للمنازل المجاورة للمنزل المنهار.

ووجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع جميع الأنقاض حتى سطح الأرض، وإخلاء المنازل المجاورة حال تأثرها بعد الفحص الهندسي لها، بالمتابعة مع مديرية الإسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء وتشميع المنازل المجاورة للمنزل المنهار.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من، أيمن علي إسماعيل ٤٥ سنة مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، حازم ركابي طه ٤٠ سنة مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، ياسين حازم ركابي ٤ سنوات مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وجميعهم توفوا في محل الواقعة.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد سعيد عبدالمقصود ٤٢ سنة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقله لمستشفى جامعة قناة السويس، ومصاب بجرح متهتك بفروة الرأس، جرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وكدمات وسحجات بالجسم.

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