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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف تفاصيل المران الأول للاعبي الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل المران الأول للاعبي  النادي الاهلي بمعسكر النمسا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حسن : الأهلي ينهي المران الأول في معسكر النمسا.

-مارسيل كولر عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

- خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة.

- خضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة حرص على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

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