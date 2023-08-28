عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد البناني يفاجئ الجمهور بهويته التشجيعية

صدى البلد

نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك.

و كتب احمد حسن : عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك : ألغيت هويتي التشجيعية منذ أن كنت رئيس القومي للرياضة،الحديث عن إنني أهلاوي إشاعة يراد بها باطل,لست أهلاويا ولا أنا عضو في الأهلي ولا الزمالك،ما حدث ونشر عني أمر مفتعل ومقصود.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك وقفات احتجاجية داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزير الرياضة بتعين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تواصل مع الدكتور عماد البناني، وحصل منه على بعض التصريحات الخاصة حول موقفه من رفض الجمعية العمومية لتوليه منصب المدير التنفيذي للزمالك.

 

موقف عماد البناني من احتجاجات الجمعية العمومية بالزمالك

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن عماد البناني مستمر في مهمته لحين إجراء الانتخابات في الزمالك، حيث سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم 4 سبتمبر المقبل، وتسليم النادي لمجلس إدارة منتخب يوم 20 أكتوبر المقبل.

 

عماد البناني نادي الزمالك اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك بشأن مصير أحمد فتوح

حقيقة اقتراب طارق حامد من الأنضمام للزمالك

أمريكا: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار لأوكرانيا

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

الهلال يفوز على الاتفاق 2-0 في الدوري السعودي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ