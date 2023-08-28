عماد البناني يفاجئ الجمهور بهويته التشجيعية

نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك.

و كتب احمد حسن : عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك : ألغيت هويتي التشجيعية منذ أن كنت رئيس القومي للرياضة،الحديث عن إنني أهلاوي إشاعة يراد بها باطل,لست أهلاويا ولا أنا عضو في الأهلي ولا الزمالك،ما حدث ونشر عني أمر مفتعل ومقصود.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك وقفات احتجاجية داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزير الرياضة بتعين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تواصل مع الدكتور عماد البناني، وحصل منه على بعض التصريحات الخاصة حول موقفه من رفض الجمعية العمومية لتوليه منصب المدير التنفيذي للزمالك.

موقف عماد البناني من احتجاجات الجمعية العمومية بالزمالك

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن عماد البناني مستمر في مهمته لحين إجراء الانتخابات في الزمالك، حيث سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم 4 سبتمبر المقبل، وتسليم النادي لمجلس إدارة منتخب يوم 20 أكتوبر المقبل.