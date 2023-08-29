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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش أهلاوي.. عماد البناني: الحديث عن انتمائي «مفتعل».. ووجودي بالزمالك «مهمة وطنية»

صدى البلد

أكد عماد البناني، المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أنه اتخذ العديد من الإجراءات التي تخدم نادي الزمالك، وأنه لا ينتمي للنادي الأهلي كعضو أو مشجع، وكل ما أثير على السوشيال، شائعة، يراد بها باطل.

وقال عماد البنانى، فى مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "وجودي على رأس إدارة الزمالك مهمة وطنية، ومستمر فيها حتى إجراء الانتخابات".

وأضاف عماد البنانى: "مهمتنا هى إيصال قلعة كبيرة مثل الزمالك، إلى بر الأمان، والوصول لانتخابات نزيهة، تسفر عن مجلس جديد للزمالك".

وتابع المدير التنفيذي للزمالك: "أنا راجل مهني، أعمل فى مؤسسات رياضية، وليست لدي عضوية فى الأهلى أو الزمالك، ولم يكن لي أى شبهة خلال عملي لأحد الطرفين، وألغيت هويتي الشخصية منذ أن كنت رئيس المجلس القومي للرياضة، ولست مشجعا للأهلي أو الزمالك، والحديث عن أنني أهلاوي؛ هي شائعة يراد بها باطل، وما نشر عني في السوشيال ميديا؛ هو أمر مفتعل ومقصود".

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