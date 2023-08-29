ارتفاع معدل تضخم الأسعار في بريطانيا لأول مرة منذ 10 أشهر

ارتفعت الأسعار في سلاسل المتاجر البريطانية، في أغسطس، بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من عام، وفقا لبيانات الصناعة التي تقدم مزيدا من الراحة للمستهلكين المتضررين من ارتفاع التضخم ولبنك إنجلترا الذي يحاول قمعه.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن التضخم السنوي لأسعار المتاجر تباطأ إلى 6.9% في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022، منخفضًا من 7.6% في يوليو.

وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 11.5% من 13.4% في يوليو، مدفوعًا بتباطؤ الزيادات في أسعار اللحوم والبطاطس وبعض زيوت الطهي. واستقر معدل التضخم في المواد غير الغذائية عند 4.7%.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ BRC: 'كان من الممكن أن تكون هذه الأرقام أقل لو لم تقم الحكومة بزيادة رسوم الكحول في وقت سابق من هذا الشهر'.

وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5% بعد أن انخفضت للمرة الأولى منذ عامين في يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران.

ويلتقط مقياس التضخم الخاص بالاتحاد الأوروبي أسعار السلع المباعة في المتاجر ويُنظر إليه على أنه إشارة مبكرة لمؤشر أسعار المستهلك الرسمي الأوسع الذي انخفض من ذروة تجاوزت 11% في أكتوبر الماضي إلى 6.8% في يوليو.

ومع ذلك، لا يزال التضخم أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا ويتوقع المستثمرون الزيادة الخامسة عشرة على التوالي في أسعار الفائدة إلى 5.5٪ من 5.25٪ في 21 سبتمبر بعد الاجتماع المقرر التالي للجنة السياسة النقدية.