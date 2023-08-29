أستاذ بطب الأزهر يوضح أفضل طرق علاج التهاب البروستاتا.. فيديو

أكد الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب البنات جامعة الأزهر، أن مجرى البول يخترق البروستاتا، لذلك عندما يحدث التهاب في البروستاتا؛ يعاني المريض من عدة مشاكل، منها: حرقة البول، التبول المتكرر.

وأضاف صلاح زيدان خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التهاب البروستاتا قد يكون حادا أو مزمنا، مؤكداً أن أفضل طرق علاج البروستاتا حاليا، هو العلاج بالتبخير.

عملية التبخير

وأشار رئيس قسم المسالك البولية بكلية بنات إلى أن عملية التبخير لعلاج البروستاتا، تستغرق مدة ساعة ونصف، لافتا إلى أن قابلية النزيف في عملية التبخير ضعيفة للغاية.