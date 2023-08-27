صلاح زيدان: الرزيوم خلق طفرة في علاج البروستاتا

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات جامعة الأزهر، أن أغلب حالات تضخم البروستاتا، تأتي لكبار السن، مشيرا إلى أن كبار السن دائماً يعانون من بعض المشاكل المرضية مثل القلب، والسكر، ومشاكل الأعصاب.

وقال زيدان، خلال لقاء له ببرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن العلاج بالرزيوم خلق طفرة في علاج البروستاتا، خاصة لكبار السن الذين لا يمكنهم إجراء عمليات جراحية.

استخدام أبرة بسيطة

وأضاف رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات جامعة الأزهر، أن العلاج بالرزيوم يتم في خلال فترة 10 دقائق بالبنج الموضعي، ويتم استخدام إبرة بسيطة تدخل في أنسجة البروستاتا، ويتم العلاج.