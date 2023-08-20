استشاري مسالك يكشف الأسباب التي تؤدي لحدوث الضعف الجنسي

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن الضعف الجنسي، يتكون نتيجة ضعف الإنتصاب، أو سرعة القذف، وغيرها من تلك المشاكل التي يمكن أن تحدث خلال العلاقة الزوجية.

وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يفضل عند علاج الضعف الجنسي للزوج، لا بد أن تكون الزوج والزوجة متواجدة لمعرفة الأسباب والتفاصيل لتحديد أنسب طرق العلاج.

المشاحنات التي تحدث بين الزوجين

وتابع رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن الضعف الجنسي قد يكون بسبب نفسي نتيجة المشاحنات التي تحدث بين الزوجين.

وأكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، مشكلة البروستاتا في سن الشباب من المشاكل الكبيرة، مشيرا إلى أنه ياتي نتيجة التهاب مزمن في البروستاتا، ويكون له تأثير على العلاقة الزوجية.

وأوضح "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن التهاب البروستاتا له تحاليل وأشعات معينة لمعرفة سبب المرض وتحديد أنسب طرق العلاج التي يمكن تحديدها.

حقن بخار الماء

وتابع رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن علاجات البروستاتا لشباب يكون عن طريق تناول الأدوية، ولكن في السن الكبير يكون هناك علاجات محددة منها "عملية بتخدير موضعي ويتم حقن بخار الماء داخل البروستاتا.