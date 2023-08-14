رئيس قسم المسالك البولية: علاج تضخم البروستاتا بالرزيوم في 10 دقائق |فيديو

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات جامعة الأزهر، أن أغلب المصابين بتضخم البروستاتا من كبار السن، مشيرا إلى أن كبار السن دائماً يعانون من بعض المشاكل المرضية مثل “القلب والسكر، ومشاكل الأعصاب”.

العلاج بالرزيوم تتم في خلال فترة 10 دقائق بالبنج الموضعي



وأضاف “زيدان”، خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، أنه أصبح هناك عدة طرق لعلاج البروستاتا غير الجراحات والمنظار مثل “الرزيوم”، مؤكداً أن العلاج بالرزيوم يتم في خلال فترة 10 دقائق بالبنج الموضعي.

وأشار رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب بنات الازهر، إلى أن العلاج بالرزيوم خلق طفرة في علاج البروستاتا، خاصة لكبار السن الذين لا يمكنهم إجراء عمليات جراحية.

