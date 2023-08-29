وزير الخارجية البريطاني يزور الصين غداً لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الصين يوم غد الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية ، وانج ون بين، عندما سُئل عن الزيارة خلال مؤتمر صحفي إن الجانبان سيجري تبادلات متعمقة للآراء بشأن القضايا محل الاهتمام، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم الوزارة، إن وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا، جيمس كليفرلي، سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في 30 أغسطس، تلبية لدعوة من عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية، وانج يي".

وكان من المتوقع أن يزور كليفرلي، الصين، في نهاية يوليو الماضي، لكنه لم يقم بتلك الزيارة.

وسيكون أرفع مسؤول بريطاني يزور الصين منذ جائحة فيروس كورونا.