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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة إدارة الانتخابات الرئاسية بحزب المؤتمر تدشن "مبادرة ماذا تريد من الرئيس"

صدى البلد

عقدت اللجنة المشكلة لإدارة الجهود الحزبية فى انتخابات رئاسة الجمهورية بحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب  وعضو مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين.

وأعلن الربان عمر صميدة، رئيس الحزب أنه بناء  على الاقتراحات التي تم تداولها فى اللجنة، تم اتخاذ القرارات التالية.

أولاً: عقد وتنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات الداخلية بالحزب وذلك لوضع خطة عمل الحزب أثناء عملية انتخابات رئاسة الجمهورية.

ثانياً : تكليف اللجنة المشكلة بالقرار التنظيمى رقم ( ٦٣/٢٠٢٣ ) بالتنسيق مع كافة المستويات الهيكلية والتنظيمية للحزب بالإشراف على تلك الفعاليات وورش العمل واستلام مخرجاتها و صياغة الخطة النهائية لتحرك الحزب خلال فترة انتخابات رئاسة الجمهورية

ثالثاً : انعقاد اللجنة الموضحة أعلاه  بشكل دائم للعمل على متابعة خطة عمل الحزب خلال فترة انتخابات الرئاسة

رابعاً :  تشكيل غرفة عمليات الحزب تحت إشراف أحمد خالد وتكليفه رئيسا لها

خامساً : تدشين " مبادرة ماذا تريد من الرئيس؟ " وتكليف غرفة العمليات بإدارة المبادرة.

اللجنة المشكلة لإدارة الجهود الحزبية المؤتمر عمر صميدة الشيوخ

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