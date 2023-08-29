عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تنتهي الأزمة؟.. نيجيريا تعلن خفض العقوبات المفروضة على النيجر

نيجيريا والنيجر
نيجيريا والنيجر

قال أجوري نجيلالي، المستشار الخاص للرئيس النيجيري لشؤون الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن نيجيريا تخطط لتخفيف العقوبات التي فرضتها في وقت سابق على النيجر لتخفيف آثارها السلبية على سكان البلاد.

وأضاف نجيلالي في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت النيجيرية: "سنخفف العقوبات قدر الإمكان لتقليل تأثيرها على السكان المدنيين في النيجر".

وتم اتخاذ القرار بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على النيجر في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي انعقدت في الثلاثين من يوليو الماضي. 

ومن ضمن العقوبات، قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن النيجر اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري.

وانتقد القائد العسكري النيجيري عبد الرحمن تشياني العقوبات ووصفها بأنها "غير قانونية وغير إنسانية". 

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 4.3 مليون شخص في النيجر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه 3.3 مليون، أو أكثر من 10% من سكان البلاد، نقصا حادا في الغذاء، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المحتاجين هم من النساء والأطفال.

الجزائر تعلن تقديم مبادرة لحل الأزمة في النيجر |تفاصيل

فرنسا تهاجم المجلس العسكري في النيجر وتوجه رسالة غير مباشرة لأمريكا

نيجيريا النيجر قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ايكواس الأمم المتحدة العقوبات المفروضة على النيجر إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

موضوعات متعلقة

الجزائر تعلن تقديم مبادرة لحل الأزمة في النيجر |تفاصيل

فرنسا تهاجم المجلس العسكري في النيجر وتوجه رسالة غير مباشرة لأمريكا

صحف الكويت|ولي العهد يزور بريطانيا.. إقالة وزيرة الخارجية الليبية لهذا السبب.. ماكرون يحذر من التخلي عن بازوم في النيجر

الاتحاد الأوروبي: طرد السفير الفرنسي من النيجر استفزاز لن يحل الأزمة

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن السفير الفرنسي في النيجر

ترشيحاتنا

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات هامة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية لخدمة قضايا الأمة

قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ