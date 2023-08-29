هل تنتهي الأزمة؟.. نيجيريا تعلن خفض العقوبات المفروضة على النيجر

قال أجوري نجيلالي، المستشار الخاص للرئيس النيجيري لشؤون الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن نيجيريا تخطط لتخفيف العقوبات التي فرضتها في وقت سابق على النيجر لتخفيف آثارها السلبية على سكان البلاد.

وأضاف نجيلالي في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت النيجيرية: "سنخفف العقوبات قدر الإمكان لتقليل تأثيرها على السكان المدنيين في النيجر".

وتم اتخاذ القرار بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على النيجر في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي انعقدت في الثلاثين من يوليو الماضي.

ومن ضمن العقوبات، قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن النيجر اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري.

وانتقد القائد العسكري النيجيري عبد الرحمن تشياني العقوبات ووصفها بأنها "غير قانونية وغير إنسانية".

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 4.3 مليون شخص في النيجر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه 3.3 مليون، أو أكثر من 10% من سكان البلاد، نقصا حادا في الغذاء، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المحتاجين هم من النساء والأطفال.