موقف شديد| رد صارم من نقيب القراء بعد فيديو قراءة القرآن على العود

علق الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، على مقطع فيديو متداول لملحن يتلو القرآن الكريم على انغام العود، معبرا عن رفضه لهذا الأمر بشكل كامل.



وقال محمد حشاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الناقد أن العود موجود في جلسة القرآن الكريم وهذا شيء خطير جدا، متابعا أن نقابة القراء احتفظت بالفيديو ولها موقف شديد جدا.

وتابع الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، أن الأمر الان مع المستشار القانوني للنقابة، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية ومنها ازدراء القرآن الكريم.