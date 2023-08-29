سيناتور أمريكي كبير يعلن إصابته بـ سرطان الدم

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، اليوم الثلاثاء، إصابته بسرطان الدم ويتوقع أن يواصل العمل أثناء خضوعه للعلاج.

وكتب سكاليس، عبر منصة “إكس”، “أنا ممتن للغاية لأننا تمكنا من اكتشاف هذا في وقت مبكر وأن هذا السرطان قابل للعلاج”.

وأصيب عضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية لويزيانا، وهو رقم 2 في مجلس النواب، في إطلاق نار في عام 2017، عندما هاجم مسلح المشرعين الذين يمارسون لعبة بيسبول خيرية سنوية.

وخضع سكاليس لعدة عمليات جراحية لإصلاح الأعضاء الداخلية والعظام المكسورة بعد الاعتداء.