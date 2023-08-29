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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي كبير يعلن إصابته بـ سرطان الدم

ستيف سكاليس
ستيف سكاليس

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، اليوم الثلاثاء، إصابته بسرطان الدم  ويتوقع أن يواصل العمل أثناء خضوعه للعلاج.

وكتب سكاليس، عبر منصة “إكس”، “أنا ممتن للغاية لأننا تمكنا من اكتشاف هذا في وقت مبكر وأن هذا السرطان قابل للعلاج”.

وأصيب عضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية لويزيانا، وهو رقم 2 في مجلس النواب، في إطلاق نار في عام 2017، عندما هاجم مسلح المشرعين الذين يمارسون لعبة بيسبول خيرية سنوية.

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وخضع سكاليس لعدة عمليات جراحية لإصلاح الأعضاء الداخلية والعظام المكسورة بعد الاعتداء.

سرطان الدم سكاليس مجلس النواب الأمريكي الكونجرس

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