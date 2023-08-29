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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: أمريكا تشعل فتيل الحرب النووية في مياه شبه الجزيرة الكورية

كيم يونج اون
كيم يونج اون

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا إلى تعزيز القوات البحرية لبلاده، متهما الولايات المتحدة بتحويل المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية إلى 'منطقة أكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية'.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة يوم البحرية، قال كيم إن 'زعماء العصابات' في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أعلنوا عن تدريبات عسكرية مشتركة منتظمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في إشارة على ما يبدو إلى قمتهم التي عقدت في 18 أغسطس في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وفي أول اجتماع مستقل بين زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، اتفق الثلاثة على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي في إطار سعيهم إلى إظهار الوحدة في مواجهة القوة المتنامية للصين والتهديدات النووية لكوريا الشمالية.

ونقل عن كيم قوله: 'بسبب تحركات المواجهة المتهورة للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى، تحولت المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية إلى أكبر منطقة لتركيز المعدات الحربية في العالم، وهي المياه الأكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية'. قائلا.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي مناورات 'درع الحرية أولتشي' الصيفية، المصممة لتعزيز ردودهما المشتركة على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. ولطالما نددت بيونغ يانغ بهذه التدريبات ووصفتها بأنها تدريب على الحرب.

وقال كيم إن كوريا الشمالية تطلب من قواتها البحرية الحفاظ على الاستعداد الحربي و'التأهب القتالي المستمر'، ودعا إلى تحديث أسلحتها ومعداتها 'جذريا'.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن 'كيم شدد على أن البحرية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستصبح عنصرا من عناصر الردع النووي للدولة التي تنفذ المهمة الاستراتيجية'.

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