سيمون: أحاول الظهور بمستوى فني يليق بتاريخي

أكدت الفنانة سيمون، أنها بدأت مسيرتها الفنية كمطربة ثم عرض عليها مسلسل مع الفنان صلاح ذو الفقار.



وقالت سيمون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" استمريت في مسيرتي الفنية بأعمال فنية وأغاني بالتوازي “، مضيفة:” أحالو أن أكون على المستوى اللائق فنيا بما يليق بالتاريخ القديم الخاص بي".



وعن حفلتها الأخيرة في السعودية، قالت سيمون:" سعيدة بالاستقبال الحافل لي في حفلتي في المملكة العربية السعودية ".



وأضافت سيمون :" أنا بعمل حفلات غنائية طوال الوقت ومازلت متواجدة على الساحة الفنية "

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وتابعت سيمون:" سعيدة بالحفلة التي أحييتها أمس في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأوجه الشكر لوزيرة الثقافة ".

