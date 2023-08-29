برلماني: إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية سيحقق الاحتفاء الذاتي ويقلل فاتورة الاستيراد

قال النائب أيمن معاذ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تصريح الرئيس بإضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية، وفى وقت إتمامه سوف يعمل على توفير سلع إستراتيجية لمصر ويساعد على الإكتفاء الذاتى، وبالتالى تقليل الإستيراد ونقص فى غلاء الأسعار .

وأضاف "معاذ" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، أنه بتوفير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، ذلك يساعد على إستقرار أسعار السلع فى الأسواق، وبالتالى التقليل من الإعتمداد على الإستيراد وتوفير العملة الصعبة .

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن إمكانيات الزراعة متوفرة لزراعة هذه الفدادين وتغطية إحتياج الإنتاج سواء من أسمدة أو مياه، مشيرا إلى أن هناك تدبير للموارد المائية، وذلك من خلال متابعات وخطط مدروس من جانب الخبراء .

وأضاف أن النتائج المرضية التى سوف تظهر من خلال هذا المشروع على المدى البعيد، موضحا أن هناك ظروف خارجة عن الإرادة إحتمالية حدوثها، مؤكدا أنه تم إنجاز مليون فدان حتى الان .