سنخفف العقوبات ولن نتدخل عسكريا.. مفاجأة في موقف دول إيكواس من النيجر

قال أجوري نجيلالي، المستشار الخاص لرئيس نيجيريا لشؤون الإعلام والدعاية، إن نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لن يتسرعا في التدخل العسكري المحتمل في النيجر.

وأضاف نجيلالي في تصريحات صحيفة إندبندنت نيجيريا، أن رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" اتفقوا على ضرورة دراسة كافة الخيارات لضمان استعادة القانون الدستوري والنظام في النيجر.

وتابع: "لكن هناك تفاهما على أن التدخل العسكري ليس أمرا ستندفع إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولن نعلن الحرب على جارتنا غدا، فالخيار العسكري هو الملاذ الأخير وليس الخطوة التالية".

وأشار إلى أن عقوبات الإيكواس ضد النيجر غير فعالة وأن المنظمة وعضوها نيجيريا يخشون من أن تؤثر هذه القيود على جيران النيجر.

أشار نجيلالي إلى أن "المحادثات مستمرة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بمواطني النيجر".، لافتا إلى أننا لسنا في صراع مع مواطني النيجر، هذا صراع مع مجموعة من المتمردين، مجموعة من الأشخاص الذين احتجزوا الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم كرهائن مع عائلته للاستيلاء على السلطة، وسوف نقوم بتخفيف العقوبات قدر الإمكان للحد من تأثيرها على مواطني النيجر".