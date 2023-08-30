لن ألعب في الدرجة الثانية.. أزمة عنيفة بين مهاجم الأهلي السابق وأسوان

اشتكى محمد حمدي زكي، لاعب نادي أسوان، من عدم توفر عروض مناسبة له في الفترة الأخيرة على الرغم من الموسم المتميز، الذي قدّمه اللاعب بالدوري في الموسم الماضي.

وقال حمدي زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا احترمت نادي أسوان وبذلت كل جهدي لآخر دقيقة في الموسم الماضي».

محمد حمدي زكي: مع احترامي لنادي أسوان.. لن ألعب في دوري الدرجة الثانية.. فيديو

وأضاف: «أنا اخترت عرضًا مناسبًا للنادي، والعرض لم يتم في الآخر من البنك الأهلي».

وتابع قائلًا: «أنا أشعر أنني لم أحصل على حقي ولم أجد دعمًا على الأداء الذي قدمته في الموسم الماضي»، مضيفًا: «هناك لاعبون في فرق كبيرة في الدوري المصري لم تحقق ما حققته في الموسم الماضي وقد سجلت 12 هدفًا في الموسم».

ولفت حمدي زكي إلى أنه طوال الفترة الأخيرة لم يذهب إلى نادي أسوان بسبب أن المفاوضات كانت مستمرة، متحدثًا عن أن إدارة أسوان ماطلت في إتمام العقود مع نادي البنك الأهلي.

وقال حمدي زكي: «مع احترامي لنادي أسوان ولكن ليس طبيعيًا أن ألعب في الدرجة الثانية بعد الأداء الذي قدمته في الموسم الماضي».

وأضاف قائلًا: «أنا قاعد في البيت حتى يصلني عرضًا مناسبًا من الدوري الممتاز».