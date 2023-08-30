‏الأمن يضبط شابا لاتهامه بعمل حركات استعراضية بالشروق

‏ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شاب لاتهامه بعمل حركات استعراضية بدراجة نارية بمنطقة الشروق ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.