طريقة تخليل الزيتون الأسود

يحتوي على الأوميجا 3 الذ ي يحافظ بدورة عل صحة القلب و الأوعية الدموية، كما يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما يخفض من الإصابة بمرض القلب او الشرايين.



لذا قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تخليل الزيتون الاسود.

مخلل الزيتون الاسود..



المقادير..

" يكفي 12 شخص "

3 كيلو زيتون أسود

زيت

3 كوب كبير خل أبيض

1 كيلو ملح خشن

خطوات التحضير

في إناء كبير الحجم على نار عالية نضع كمية مناسبة لكمية الزيتون حتى تغلي.

نضع الزيتون في الماء المغلي لمدة 5 دقائق ثم يصفى جيدا من الماء.

يفرط الزيتون و يترك حتى يجف و يقلب من فترة لأخرى حتى يجف.

في إناء التخليل يوضع الزيتون و الملح و يقلب جيدا ثم يوضع عليه كمية من الماء لتغطية ثم يغطى الإناء و يترك لمدة اسبوع كامل.

بعد اسبوع يصفى الزيتون من الماء ثم يوضع عليه ملح مرة اخرى ثم يغطى و يترك لمدة أسبوع آخر و تكرر العملية لمرتين أخرتين.

يوضع الزيتون في برطمان محكم الغلق ثم يوضع عليه الزيت و الخل و يحكم غلقة.

يقدم الزيتون مع اللحم المشوي و المكرونة.

سر نجاح مخلل الزيتون الأسود:

الإلتزام بمدة التخليل و عدم ازالة الغطاء عن الإناء في كل مرة.

يوضع الزيت في النهاية على الزيتون حتى لا يجف.

