تحرير 15 محضرا تموينيا وضبط سلع منتهية الصلاحية في حملات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري في هذا الشأن.



وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز حملة تموينية وتفتيشية بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين وبمشاركة أيمن أحمد علي مدير إدارة التموين بالبداري ونواب رئيس المركز ومسئولي الاشغالات والبيئة ورخص المحلات وهو ما أسفر عن تحرير 15 محضر تمويني وضبط 140 علبة سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر بالإضافة إلى 170 علبة زبادي و100 علبة زبادو منتهية الصلاحية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر متنوعة ضد المخالفين.



وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط لضبط الأسواق ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.