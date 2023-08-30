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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالأهلي ينفي تصريحات مدير المنتخب بشأن وجود اتفاق بين فيتوريا وكولر

صدى البلد

نفى مصدر بالنادي الأهلي، عدم صحة ما ذكره محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، حول وجود اتفاق بين الجهاز الفني للأهلي، ونظيره بالمنتخب، بشأن استدعاء اللاعبين الدوليين لمعسكر سبتمبر.


وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن ما ذكره “غرابة” عن اتفاق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وروي فيتوريا مدرب المنتخب، غير حقيقي بالمرة، وأن ما حدث، كان مجرد تصورا فقط، ولم يتم الاتفاق على استدعاء اللاعبين، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مباراة تونس الودية، ومباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المحدد لها يوم 15 سبتمبر في السعودية.

وأشار المصدر الى أن “غرابة” يحاول تجميل الموقف، على خلاف الحقيقة، خاصة أن جهاز المنتخب تسبب في أزمة كبيرة؛ نظرا لظروف الأهلي، والإصابات التي يعاني منها الفريق قبل مباراة على لقب قاري مهم للغاية، في الوقت الذي أصر فيه على استدعاء اللاعبين للمشاركة في مباراة إثيوبيا التي تعتبر “تحصيل حاصل”، ومباراة تونس “الودية”.

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