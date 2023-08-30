عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يرتدي قميص أبو تريكة في الأهلي..تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير:"إمام عاشور يرتدي قميص 22 مع النادي الأهلي".

شارك الحساب الرسمي لـ النادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تحديا، يجمع 4 من لاعبي الفريق. 

وظهر اللاعبون “إمام عاشور، وكهربا، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة”، في هذا التحدي وتفاعل الجمهور معهم خلال التعليقات. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض تدريباته أمس الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

 

 

ويخوض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟

الخارجية: نناشد الجالية المصرية في الجابون تجنب مناطق التوتر وتوخي الحذر

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ