إمام عاشور يرتدي قميص أبو تريكة في الأهلي..تفاصيل

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"إمام عاشور يرتدي قميص 22 مع النادي الأهلي".

شارك الحساب الرسمي لـ النادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تحديا، يجمع 4 من لاعبي الفريق.

وظهر اللاعبون “إمام عاشور، وكهربا، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة”، في هذا التحدي وتفاعل الجمهور معهم خلال التعليقات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض تدريباته أمس الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويخوض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).