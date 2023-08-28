عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مشاكل إمام عاشور مع الأهلي بدأت مبكرا| غاب عن احتفالية الفريق.. وغضب بسبب رفضه إعلان القميص

إمام عاشور
إمام عاشور

لم يمر الكثير من الوقت علي صفقة نادي الأهلي الجديدة مع اللاعب إمام عاشور، قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي، والذي سرعان ما بدأ برنامجه التأهيلي مع النادي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة. 

ومع انضمام اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، إلا أنه لم ينضم إلي إعلان النادي الأهلي الجديد، للكشف عن قميص القلعة الحمراء في الموسم الجديد، مما أثار التساؤلات من قبل جماهير النادي الأهلي.

 

مقابل مادي.. إمام عاشور يرفض إعلان الأهلي

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو من رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”: “ما علمته أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل بسبب رغبته في الحصول على مقابل مادي باعتباره إعلان تجاري الشركة الراعية للنادي الأهلي”.

 

غضب الإدارة بسبب إمام عاشور

وأضاف الإعلامي محمد فاروق، أن ما فعله إمام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي، تسبب في غضب مسؤلي النادي الأهلي بسبب ما بدر من اللاعب.

 

رد فعل إمام عاشور

وتجاهل اللاعب إمام عاشور ما يقيل عنه بسبب مطالبته لمقابل مادي للظهور في إعلان الأهلي الجديد، للكشف عن ستار قميص الموسم الجديد للأهلي.

ونشر إمام عاشور، صورة له من داخل تدريبات الفريق للنادي الأهلي، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، للكشف عن انتظامه داخل التدريبات الخاصة بالفريق دون وجود أي مشاكل.

منشور إمام عاشور

غياب إمام عاشور عن احتفالية الأهلي

وكان كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب غياب إمام عاشور صفقة الأهلي الجديدة عن احتفالية الموسم.

 وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك: “مصدر بالأهلي: عدم حضور إمام عاشور احتفالية الأمس باعتباره صفقة جديدة ولم يشارك مع الفريق في انتصارات الموسم الماضي.. اللاعب متقبل الأمر ولا توجد أي مشكلة".

اختفاء عقد بيع إمام عاشور 

وتداولت بعض الأنباء خبر اختفاء عقد بيع اللاعب إمام عاشور من داخل نادي الزمالك، ورد الإعلامي الرياضي إسلام صادق بشكل حاسم على ما تردد حول اختفاء عقد بيع إمام عاشور من نادي الزمالك لنادي ميتلاند الدنماركي من داخل القلعة البيضاء.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "لا صحة لاختفاء عقد إمام عاشور من الزمالك .. لأنه ببساطه أي عقد يتم وضعه على نظام tms لإتمام انتقال اللاعب لنادي ميتلاند".

معسكر الأهلي 

وعلي جانب اخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة  سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

صفقة نادي الأهلي نادي الأهلي الأهلى اللاعب أمام عاشور امام عاشور إعلان النادي الأهلي صفقة إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

موضوعات متعلقة

افتقدت فريقك المفضل؟| تعرف علي أول مباريات الأهلي والزمالك في الموسم الجديد.. تواريخ ومواعيد

تقطيع وحفر قبور| شاهد… كيف استعد أحمد فهمي لـ "سفاح الجيزة"؟.. كواليس لأول مرة

الموضوع “مرزقة مش شهرة”| شبيه التركي ياسين جنكيز في أول ظهور تلفزيوني: "منشنته فعملي بلوك"

حفل أبكى العرب| خلافات أنغام وشيرين عبد الوهاب تشعل “ليلة الدموع”.. تفاصيل وكواليس

"مو" ليس للبيع| محمد صلاح يشعل حربا كروية.. ومدرب ليفربول يهاجم الدوري السعودي: "أموال مجنونة"

حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

صاعقة برج الساعة وعواصف طيرت الناس|حكاية الإنذار الأحمر والانقلاب الجوي في السعودية

قميص الأهلي الجديد “عامل قلبان”| ظهور صالح سليم.. وهذه قصة الخمس نجوم| اعرف الكواليس

ترشيحاتنا

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

بقيمة 104 ملايين دولار.. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة خطيرة لليابان

واجه التحديات وتخطاها.. تحالف الأحزاب المصرية: نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار.. فيديو

خبراء عن إنشاء مدرسة العباقرة بمصر: تعمل على تعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي

بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ