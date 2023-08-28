مشاكل إمام عاشور مع الأهلي بدأت مبكرا| غاب عن احتفالية الفريق.. وغضب بسبب رفضه إعلان القميص

لم يمر الكثير من الوقت علي صفقة نادي الأهلي الجديدة مع اللاعب إمام عاشور، قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي، والذي سرعان ما بدأ برنامجه التأهيلي مع النادي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

ومع انضمام اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، إلا أنه لم ينضم إلي إعلان النادي الأهلي الجديد، للكشف عن قميص القلعة الحمراء في الموسم الجديد، مما أثار التساؤلات من قبل جماهير النادي الأهلي.

مقابل مادي.. إمام عاشور يرفض إعلان الأهلي

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو من رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”: “ما علمته أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل بسبب رغبته في الحصول على مقابل مادي باعتباره إعلان تجاري الشركة الراعية للنادي الأهلي”.

غضب الإدارة بسبب إمام عاشور

وأضاف الإعلامي محمد فاروق، أن ما فعله إمام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي، تسبب في غضب مسؤلي النادي الأهلي بسبب ما بدر من اللاعب.

رد فعل إمام عاشور

وتجاهل اللاعب إمام عاشور ما يقيل عنه بسبب مطالبته لمقابل مادي للظهور في إعلان الأهلي الجديد، للكشف عن ستار قميص الموسم الجديد للأهلي.

ونشر إمام عاشور، صورة له من داخل تدريبات الفريق للنادي الأهلي، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، للكشف عن انتظامه داخل التدريبات الخاصة بالفريق دون وجود أي مشاكل.

منشور إمام عاشور

غياب إمام عاشور عن احتفالية الأهلي

وكان كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب غياب إمام عاشور صفقة الأهلي الجديدة عن احتفالية الموسم.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك: “مصدر بالأهلي: عدم حضور إمام عاشور احتفالية الأمس باعتباره صفقة جديدة ولم يشارك مع الفريق في انتصارات الموسم الماضي.. اللاعب متقبل الأمر ولا توجد أي مشكلة".

اختفاء عقد بيع إمام عاشور

وتداولت بعض الأنباء خبر اختفاء عقد بيع اللاعب إمام عاشور من داخل نادي الزمالك، ورد الإعلامي الرياضي إسلام صادق بشكل حاسم على ما تردد حول اختفاء عقد بيع إمام عاشور من نادي الزمالك لنادي ميتلاند الدنماركي من داخل القلعة البيضاء.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "لا صحة لاختفاء عقد إمام عاشور من الزمالك .. لأنه ببساطه أي عقد يتم وضعه على نظام tms لإتمام انتقال اللاعب لنادي ميتلاند".

معسكر الأهلي

وعلي جانب اخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.