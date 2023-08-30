عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقوى على الإطلاق.. شاهد| انفجار عنيف يهز العاصمة الأوكرانية كييف

انفجار عنيف يهز العاصمة
انفجار عنيف يهز العاصمة الأوكرانية كييف

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لانفجار عنيف في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذا الانفجار هو الأقوى منذ الربيع.

وظهر في الفيديو سقوط جسم مضيء على الأرض، حيث أحدث انفجارا قويا للغاية وحريقا، وتصاعد عمود من الدخان في الهواء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المقاطعات في البلاد للتحذير من هجمات جوية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت أوضحت الوزارة أنه تم دوي صفارات الإنذار في كل من تشيركاسي، كيرفوجراد، دنيبروبتروفسك، بولتافا، سومي، وتشرنيهيف.

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

بجانب الحرب.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع انفجارات وحريق جراء هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.

كييف العاصمة الأوكرانية كييف أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كيف خدع الأهلي المنتخب؟| تطورات جديدة في أزمة معسكر مصر.. وهذا مخرج “الأحمر” الوحيد

حقيقة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأون لاين من المنزل

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

موضوعات متعلقة

أول تعليق من تركيا علي الأحداث في الجابون

بوتين يملك أفضل جيش.. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من دعم واشنطن لأوكرانيا

أول تعليق من رئيس الشيشان بعد أنباء اقتراب موته

أمريكا والناتو لم يستجيبا.. دولة أوروبية تحذر من اقتراب الحرب العالمية الثالثة

روسيا: من المستحيل إطعام الكوكب بدوننا

لن ينجو.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر زيلينسكي من اقتراب موته

المجر تفجر مفاجأة مدوية بشأن محاولات الغرب لاغتيال بوتين

بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟

ترشيحاتنا

تلحين القرآن على أنغام الموسيقى.. عقوبة رادعة في انتظار صاحب الفيديو

انخفاض شديد.. روسيا تكشف عن تلقي الدولار الأمريكي ضربة قوية بفضل بريكس

الأهلي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق مع فيتوريا بشأن أزمة اللاعبين الدوليين

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

أخطاء كارثية .. جنرالات الناتو يدفعون أوكرانيا نحو الهاوية

أزمة انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب تتصاعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ