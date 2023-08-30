الأقوى على الإطلاق.. شاهد| انفجار عنيف يهز العاصمة الأوكرانية كييف

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لانفجار عنيف في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذا الانفجار هو الأقوى منذ الربيع.

وظهر في الفيديو سقوط جسم مضيء على الأرض، حيث أحدث انفجارا قويا للغاية وحريقا، وتصاعد عمود من الدخان في الهواء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المقاطعات في البلاد للتحذير من هجمات جوية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت أوضحت الوزارة أنه تم دوي صفارات الإنذار في كل من تشيركاسي، كيرفوجراد، دنيبروبتروفسك، بولتافا، سومي، وتشرنيهيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع انفجارات وحريق جراء هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.