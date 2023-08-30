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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضرب ومحضر شرطة | تطور خطير في أزمة أجاي مع سموحة

أجاي
أجاي

وصلت العلاقة بين النيجيري جونيور أجاي وفريق سموحة إلي طريق مسدود عقب تصاعد الأمور إلي حد الاعتداء بسبب مستحقات اللاعب.

وكان نادي سموحة قد تعاقد مع جونيور أجاي في صيف الموسم الماضي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم يحصل من خلالها على أكثرمن 900  آلف دولار

وتعرض جونيور أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام القناة على هامش استعدادات الموج الأزرق لبطولة الدوري المصري في أكتوبر الماضي.

ومنذ تلك الإصابة ومازال جونيور أجاي يبتعد عن الملاعب حتى الآن على الرغم من تكفل مسئولي سموحة بكافةالتكاليف حتى الآن

وحاول مسئولو سموحة فسخ التعاقد بالتراضى مع اللاعب إلا أن أجايى رفض وتمسك بكامل عقده ليتم غلق المفاوضات.

 

شكوى فسخ تعاقد
 

وقدم جونيور أجايى شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد نادى سموحة يطالب فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته، والتشهير به بعدما نشر رئيس سموحة عقد جونيور أجايى عبر حسابه على فيس بوك، بجانب رفض سفره إلى الخارج لإجراء العملية.
 

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس ما حدث من جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مقر نادي سموحة اليوم.

قال فرج عامر في تصريحاته تلفزيونية:؛بالنسبة لجونيور أجاي حصل على كافة مستحقاته مع سموحة، ولم نتأخر عنه في أي شيء وقلنا له إحنا عايزينك تخف، بقاله سنة معانا مش بيلعب".

وأضاف: "هو كان عايز ياخد مستحقاته عن الموسم الجديد ومفيش حد من اللاعيبة حصل على أي مستحقات من الموسم الجديد".

 وواصل: "لما المسئول المالي قاله انت واخد كل مستحقاتك جاتله حالة هياج وحاول يعتدي عليه، والناس استغربت منه".

واختتم: "عملنا محضر والناس شهدت على ما حدث منه وكسر الازاز ومش عارفين هيحصل ايه الفترة المقبلة"

اتحاد الدولي لكرة القدم 900 ألف دولار أكتوبر الماضي اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأزرق

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