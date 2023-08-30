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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إنشاء وحدة بريكس.. خطة النواب: سنخرج من عبادة الدولار ونتحرر

الدولار
الدولار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء وحدة "بريكس" لبحث ملفات التعاون مع التجمع بعد إنضمام مصر رسميا للمجموعة، يمثل أهمية كبيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا التكتل الاقتصادي الذي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، كما أن تشكيلها جاء فى توقيت مهم بقرب إنضمام مصر لمجموعة بريكس رسميا فى يناير 2024.

وأشار "عمر" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، إلى أن  هذه الإجراءات التى تمت الموافقة عليها سوف تقوم بتسهيل وتعزيز التواصل مع دول بريكس، وتقوم أيضا بترويجها لمشروعاتها داخل مصر، وبمتابعة كل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدول الأعضاء فى المجموعة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة،  أن بريكس  تضم أكثر من ثلث تجارة العالم وثلث الناتج القومى فى العالم، مشيرا إلى أن هذا التجمع يساعد على زيادة التبادل التجاري.

وأضاف أن التجارة البينية بين هذه الدول سوف تكون بالعملة الخاصة بكل دولة، وبالتالى سوف ينخفض التعامل بالدولار، مشيرا إلى أن تجمع بريكس يخرج أعضاءه من عبادة الدولار الأمريكى .

وأوضح أن نتيجة هذا التجمع فى الفترة القادمة، سوف تعمل على زيادة التجارة البينية بين هذه الدول، مضيفا إلى  تحسن الأوضاع فى الفترة القادمة بعد دخول مرحلة التبادل التجارى على مستوى عالى بين هذه الدول، مشيرا إلى أن التعاون بين هذه الدول سوف يصبح بتبادل السلع المكلمة فيما بينها، بالعملة الخاصة بكل دولة والعملة الجديدة المتوقع ظهورها.

وأشار  وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن تجمع بريكس من أفضل الخطوات التى إتخذتها مصر خلال السنوات الاخيرة .

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