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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الحب إلى السجن .. قصص ضحايا شبكة احتيال عاطفي صينية في إندونيسيا

صدى البلد

ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على 88 صينيا في جزيرة بالي اليوم الأربعاء، بعد تلقيها بلاغا من وزارة الأمن العام الصينية بشأن شبكة احتيال عاطفي تستهدف ضحايا في الصين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، أحمد رامادان، إن المشتبه بهم كانوا يستخدمون هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر مزودة ببرامج خاصة للاتصال بضحاياهم في الصين وإقناعهم بأنهم يرغبون في علاقات عاطفية معهم.

وأضاف، أن المشتبه بهم كانوا يطلبون من ضحاياهم تحويل أموال إلى حسابات مصرفية في الصين، مدعين أنهم يحتاجون إلى المال للسفر أو للتعامل مع مشاكل قانونية أو صحية.

وقال رامادان إن المشتبه بهم كانوا يعملون في ثلاثة فرق، كل فرقة تضم نحو 30 شخصا، وكانوا يستأجرون فيلات فخمة في بالي لإخفاء نشاطاتهم.

وأشار  إلى أن الشرطة ضبطت 125 هاتفا محمولا و24 جهاز كمبيوتر وبطاقات هاتف وأوراق هوية صينية وأوراق تأشيرات من المشتبه بهم.

وذكر رامادان أن المشتبه بهم سيتم تسليمهم إلى السلطات الصينية لإجراء التحقيقات والمحاسبة.

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