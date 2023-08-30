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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بص من الشباك هتلاقيه.. البحوث الفلكية: لا خطورة من القمر الأزرق العملاق

القمر الأرزق
القمر الأرزق

كشف جاد القاضي مدير معهد البحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق العملاق وموعد حدوثها.

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وقال “القاضي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " إي تي سي"، :"  القمر يدور حول الأرض في مدار شبه بيضاوي ".

 وأضاف جاد القاضي "عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض ويكون في طور البدر يسمى القمر العملاق بغض النظر عن اللون".

وتابع جاد القاضي "غدا يتم اكتمال تمام البدر في القمر ويستمر غدا"، مضيفا "لو بصينا من الشباك دلوقتي هنلاقي البدر شبه مكتمل وحجمه كبير".

وأكمل جاد القاضي "ذروة اكتمال القمر العملاق تكون غدا بعد غروب الشمس ويستمر حتى فجر الجمعة".

ولفت جاد القاضي "لا خطورة من ظاهرة القمر الأزرق العملاق على الأرض ولا علاقة له بشيء "، مختتما "ظاهرة القمر العملاق تتكرر أكثر من مرة في العام".

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