مشرف الألف يوم الذهبية : إنشاء صفحة للمبادرة لتقديم النصائح للأزواج

قالت عبلة الألفي، المشرف العام على مبادرة "الألف يوم الذهبية" لـ تنمية الأسرة المصرية، إن المبادرة تستهدف تخفيض معدلات الولادات القيصرية.

متابعة: 72% من عمليات الولادة في مصر تتم بشكل قيصري، وتعد محافظة بورسعيد أعلى محافظة على مستوى العالم بنسبة 92%،



ونوهت خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، بأن المبادرة تتيح وظيفة مقدم المشورة الطبية، الذي يقدم العديد من النصائح للزوج والزوجة، من قبل الزواج وحتى الحمل والولادة، نعمل الآن على إنشاء صفحة خاصة بالمبادرة لتقديم كافة النصائح.

ووجهت الشكر للرئيس السيسي، قائلة: فخورة باهتمام الرئيس السيسي بكل الفئات العمرية، ويسعى إلى تقديم حياة مناسبة للجميع".

وتابعت: "بقول للرئيس السيسي كل مواطن مصري فخور بوجودك وقيادتك للدولة".