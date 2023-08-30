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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد البناني يكشف تفاصيل حل أزمة مدربة الكرة الطائرة بالزمالك

الزمالك
الزمالك

قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لـ نادي الزمالك، إن النادي يتواصل مع كل الاتحادات التي كان هناك مشكلات معها في الفترة الماضية لدرء هذه المشكلات أو تأجيلا المستحقات.

عقدها كان هيتفسخ بسبب 2500 دولار..

وأضاف البناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة  ببرنامج 90 دقيقة، المذاع  على فضائية "المحور": "اليوم، كان هناك مكالمات مع اتحادات الكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة اليد وكان هناك مدربة للكرة الطائرة قادمة من البرازيل وكان عقدها سيتم فسخه بسبب 2500 دولار وتذكرة طيران، وتم الدفع الفوري".

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عماد البناني المدير التنفيذي نادي الزمالك البرازيل الزمالك 2500 دولار تذكرة طيران

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