إعارة ثلاثي الزمالك إلى بلدية المحلة

قام مسؤولو نادي الزمالك بإنهاء إجراءات إعارة ماجد هاني وطارق علاء لاعبي الوسط وحسام أشرف مهاجم الفريق إلى بلدية المحلة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعبون على عقود الإعارة لنادي بلدية المحلة بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو على رحيل الثلاثي على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن تراجع الأبيض عن فكرة الاستغناء عن محمد خضري لاعب الوسط الصاعد ومنحه الاستغناء الخاص به ، واتفق الجهاز الفني على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الزمالك أخطر اللاعب برفض منحه الاستغناء بصورة نهائية على أن تتم إعارته لمدة موسم واحد فقط لأحد الأندية سواء بالدوري الممتاز أو دوري المحترفين.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.