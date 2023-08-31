بعنوان «كما أنا»|جاليري مصر يستهل موسمه الفني بمعرض لنخبة من التشكيليين.. الأحد

يستهل جاليري مصر موسمه الفني الجديد بمعرض هام يضم أعمال نخبة من التشكيليين من مختلف الأجيال، ويأتي المعرض تحت عنوان "كما أنا" ويفتتح يوم الأحد 3 سبتمبر في تمام السابعة مساءا بحضور لفيف من الفنانين والجمهور.



ويضم المعرض المرتقب أعمالاً منتخبة للفنانين: من مصر عادل السيوى، علياء الجريدي، عصام معروف، هند عدنان، إبراهيم الدسوقي، إسلام عباده، إسلام زاهر، كمال الفقي، محمد عبلة، ريم أسامة، سعاد عبدالرسول، ومن خارج مصر كل من: بهرام حاجو (سوريا)، صلاح المر (السودان)، سيروان باران (العراق).



وقال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري: "المعرض يضم أعمالاً مميزة لمجموعة من أهم الفنانين التشكيليين المميزين من جيل الكبار وجيل الوسط وجيل الشباب، كما أنها تجمع مدارس وتيارات فنية مختلفة وتتنوع بمضامينها وأسلوب صياغتها، وتتيح للزائر أن يلمس تنوعاً في التجارب الفنية، وثراء في الأعمال الإبداعية وكأنها بانوراما فنية تزخر بمختلف الأشكال والمضامين والرؤى، وتتفاعل مع كل جديد ومبتكر".



وأضاف محمد طلعت: "العرض فرصة للمهتمين بالفن والإبداع كونه يزخر بتجارب فنية واتجاهات إبداعية عامرة بالتجدد والتطور والثراء، وتتميز بمواضيع وأساليب إبداعية عميقة ومتدفقة بالصيغ التشكيلية والدلالات المحملة بقوة حسية وتمتلك جميعها قوة تعبيرية خاصة وجمالية تعبر عن أسلوب كل فنان وتجربته".



ويستمر العرض حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ بجاليري مصر (٤ أ ابن زنكي متفرع من شارع حسن صبري الزمالك، القاهرة)