غزل المحلة يوافق على انتقال الحارس أحمد ميهوب الى فريق بيراميدز

وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم علي انتقال الحارس أحمد ميهوب الي فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب الحصول علي كافة الموافقات الفنية والإدارية و اللجنة الفنية .

و من المنتظر أن يتم تدعيم الفريق بحارس مرمى ثالث ينضم الي كل من عمرو شعبان و محمود الحضري حارسا الفريق الأساسيين.

ومن جانب اخر فقد حرص أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على الاجتماع بالمدير الفنى للفريق الأول كابتن خالد عيد فى حضور كل من اللواء عمر رياض المدير التنفيذى و أحمد رمضان مدير التعاقدات و كابتن طارق محجوب و أحمد حسن أعضاء اللجنة الفنية .

و تطرق الاجتماع الى طلبات الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة حيث ينطلق المعسكر التحضيري للاعبى الفريق الأسبوع القادم بالقاهرة استعدادًا لخوض مباريات دورى المحترفين الموسم المقبل .

و من المقرر آن يفتتح فريق غزل المحلة مباريات دورى المحترفين بمواجهة جمهورية شبين .